«Газпром» не стал снижать цену для Белоруссии и потребовал вернуть долг

Вадим Карасев

Фото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»

Долг Белоруссии за поставки российского газа составляет 165,57 миллиона долларов. «Газпром» готов начать переговоры о пересмотре контракта только после урегулирования этого вопроса. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

В текущем году «Газпром» не станет снижать цены на газ для соседней республики, речь идет только об условиях поставок с 1 января 2021 года. Именно с этим связано требование возврата долга.

По словам Миллера, письмо с изложением позиции компании в пятницу, 29 мая, направлено в министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.

Весной президент республики Александр Лукашенко неоднократно жаловался на завышенную, по его мнению, стоимость российского газа. В мае он указывал, что даже Германия покупает его в два раза дешевле.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета назвал цену экономически обоснованной, поскольку та формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков. Также он отказался говорить об общих тарифах на транзит и поставки газа, объяснив, что в объединении недостаточный уровень интеграции.

Ранее «Газпром» дважды отказывал соседним странам в пересмотре контрактов на поставку газа в сторону уменьшения, после чего те обращались в Стокгольмский арбитраж и выигрывали дело.

Украине суд присудил компенсацию в размере пяти миллиардов долларов, из которых почти три миллиарда пришлось отдать деньгами. Польша добилась компенсации в размере 1,5 миллиарда долларов, стороны пока ведут переговоры об урегулировании выплат. Киев не покупает российский газ напрямую с 2015 года, Польша откажется от него в 2022-м, когда завершится нынешний контракт.

На фоне конфликта по поводу цен на российскую нефть Минск начал искать альтернативных поставщиков. Ими стали Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США, причем поставки из первых трех уже состоялись.