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Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ

Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУИгорь КостюковФото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Германия раскрыла информацию о новых персональных санкциях из-за атак на Бундестаг хакеров ГРУ. Слова представителя министерства иностранных дел ФРГ Марии Адебар приводит РИА Новости.

«Санкционный режим позволяет замораживать активы, вводить ограничения въезда как для лиц, так и для организаций. Это процесс, который мы запускаем», — отметила представитель Берлина.

До этого газета The New York Times сообщила, что под новые ограничения могут попасть подозреваемый в атаке Дмитрий Бадин и глава ГРУ (ныне — Главного управления Генштаба ВС России) Игорь Костюков.

8 мая немецкие следователи заявили, что за взломом электронной почты канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году могли стоять российские хакеры. В руки военной службы России якобы попали ее письма из парламентского бюро начиная с 2012 года. Сообщается, что атака на сети произошла во время празднования в Бундестаге 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

5 мая Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест Дмитрия Бадина, которого подозревают в хакерской атаке на Бундестаг в интересах разведывательных служб России. По их версии, в апреле 2015 года он в составе хакерской группировки Fancy Bear, которая, как утверждается, принадлежит ГРУ, взломал компьютерные сети Бундестага.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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