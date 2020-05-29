Германия: Россия не помогает в расследовании убийства бывшего чеченского боевика

Вадим Карасев

В МИД Германии заявили, что Россия не помогает немецкой стороне в расследовании бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили. Представитель ведомства Мария Адебар прокомментировала, может ли ФРГ ввести новые санкции в связи с этим.

Как сообщает "Интерфакс", дипломат предложила дождаться окончания расследования генпрокуратуре.

"Нужно будет посмотреть, как пойдет процедура. Было бы спекулятивно говорить о возможных мерах, ситуация находится под контролем генпрокуратуры", – сказала она, уточнив, что Москва до сих пор не внесла "существенного вклада",

Накануне в МИД Германии заговорили о новых санкциях в связи с кибератакой на бундестаг. Считается, что это дело связано с убийством в Тиргартене.

Бывшего чеченского боевика убили в августе 2019 года. В Берлине возложили ответственность за преступление на Россию и выслали двух российских дипломатов. Как объяснила канцлер Ангела Меркель, сотрудники посольства были выдворены из-за отказа Москвы помогать в расследовании. Позже Россия ответила зеркально.