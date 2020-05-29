Герой российского «Холостяка» ответил на слухи об эскортном прошлом избранницы

Вадим Карасев

Фото: @solansbarbara

Герой российского «Холостяка», стоматолог Антон Криворотов в общении с поклонниками ответил на слухи о том, что победительница проекта Барбара Пино имеет эскортное прошлое. Как сообщает Starhit, он рассказал о доверии к избраннице и юмористическом отношении к подобному.

«Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила. И вообще бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов», — пошутил Криворотов, увидев подобные вопросы от зрителей шоу.

Стоматолог также прокомментировал утверждения о том, что Пино работала в стриптиз-клубе. Криворотов подчеркнул, что не верит этим слухам. По его мнению, в таких ситуациях нужно полагаться не на сплетни, а на слова близкого человека.

Сама же девушка заметила, что ее раздражают вопросы о прошлом. Она пояснила, что была моделью, но никак не связана с эскортом. Пара рассказала, что в ближайшее время планируют съездить на Кубу, чтобы представить Криворотова маме модели. «Ссоры у всех случаются. Мы тоже ссоримся, но это мелочи», — заключил стоматолог.

Ранее откровенные снимки Барбары Пино нашли на сайте элитного стриптиз-клуба. Интимный кадр обнаружили после объявления финалисток в новом выпуске передачи. Поклонники передачи обсуждали, была ли это только фотосессия или модель действительно работала в стриптиз-клубе.

Стоматолог Антон Криворотов был героем седьмого сезона реалити-шоу «Холостяк». Он — немедийная личность, получил образование в России и США, многие из его клиентов — отечественные звезды. Проект выходил в эфир с 1 марта. В нем приняли участие в том числе звезда телесериала «Физрук» Полина Гренц, бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана и экс-супруга бывшего топ-менеджера нефтяной компании «Лукойл» Лиза Адаменко. В финале стоматолог выбрал модель Барбару Пино.