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Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса

Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса
Издательская отрасль и продавцы книг испытывают самые серьезные проблемы из-за коронавируса, включение СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии, им особенно необходимо, сообщил РИА Новости глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства в пятницу.

# Россия
По материалам: ria.ru

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