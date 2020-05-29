Глава Роспечати рассказал о проблемах издателей из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Издательская отрасль и продавцы книг испытывают самые серьезные проблемы из-за коронавируса, включение СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии, им особенно необходимо, сообщил РИА Новости глава Роспечати Михаил Сеславинский.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей от ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба правительства в пятницу.