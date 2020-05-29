«Главное не лениться»: Как правильно ухаживать за рассадой томатов?

Влада Некрасова

Каждый год мы сеем семена помидор заранее, чтобы потом в огороде посадить уже готовую рассаду. Достигая больших размеров, помидоры требуют качественного ухода так как высаживать на грядки еще слишком рано, а сохранить наши саженцы необходимо. Каким правилам нужно следовать, чтобы сохранить помидоры до высадки на грядки.

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Хороший свет

Помидоры питаются светом как энергией. Свет им необходим, но бывают моменты, когда света саженцам не хватает. Для помидор достаточно дневного света примерно 14 часов, но они не всегда могут получить такое количество солнечных лучей. Что же делать? Например, по солнечным светом помидоры стоят не четырнадцать, а двенадцать часов. Значит нужно включить лампу дневного света еще на два часа и этого будет достаточно. Этот способ годится, если вы выращиваете рассаду на подоконнике. Есть места, где дневной свет не попадает тогда на помощь приходит подсветка. Главное не оставлять саженцы при свете на круглые сутки. Растениям, как и людям нужно отдыхать это правило природы.





Подходящий грунт

Для качественного и хорошего урожая семена нужно садить в подготовленный грунт. Ни в коем случае не брать грунт, который уже побелел и затвердел. В твердом грунте растению нечем будет дышать, а точнее его корням.

Грунт должен быть мягкий легкий и рассыпчатый для того, чтобы в него поступал кислород. Для хорошего саженца нужно в ящик с грунтом добавить смесь песка и навоза и засыпать сверху ящика, семена помидор это любят.

Пространство

Саженцы помидор не любят находиться в тесноте. Для начала можно посадить в один ящик семена, но как только они подрастут и им станет тесно их нужно рассадить. Если этого не сделать саженцы перестанут расти и вскоре пропадут. Сделать это можно в обрезанные бутылки, так саженцы будут расти отдельно друг от друга в достаточном пространстве.

Вода

Как и людям, саженцам нужна вода. Каждый овощ предпочитает разную воду. Вот помидоры любят воду дождевую или воду талого снега, но такую найти сложно. Заменить дождевую воду, можно отстоявшуюся водой при комнатной температуре в течение пару дней. Вода будет не жесткая, и помидоры будут расти быстрее впитывая в себя все самое необходимое.

Вывод

Соблюдая все правила полива, температуры, освещения и подкормки вы будете получать щедрый урожай каждый год. И нужно не забывать, что к каждому овощу нужен свой индивидуальный подход тогда саженцы будут большими и принесу много овощей.