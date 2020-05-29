Гонтарева: В Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие

Влада Некрасова

Национальный банк Украины не обязан выполнять работу Министерства финансов – каждый должен быть на своем месте. Об этом сказала экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью LIGA.net, комментируя действия регулятора и Минфина в борьбе с кризисом.По словам Гонтаревой, НБУ использует весь инструментарий: выдает и длинные, и короткие деньги. "НБУ все делает очень правильно. Я им горжусь", - подчеркнула она.При этом экс-глава НБУ жестко раскритиковала работу Минфина."Давайте честно скажем, в Минфине сейчас происходит какое-то мракобесие. Мне в свое время повезло. Я работала с очень хорошими министрами финансов: Наталка Яресько, Александр Данилюк, потом Оксана Маркарова. Я бы кстати ее выбрала премьер-министром, а вместо этого ее уволили прямо накануне начала нового экономического кризиса. Был 21 день министром [Игорь] Уманский. Это просто был полный позор! Сейчас новый министр [Сергей Марченко], который всех реформаторов взял и уволил. Он меня очень разочаровал", - отметила Гонтарева.По ее словам, центробанк — не мессия, который должен просто спасти страну."Каждый на своем месте должен сделать свою работу и не дать Украине скатится в пропасть, из которой мы с таким трудом вылезли в 2014-2015 годах. Так что НБУ все правильно делает [не соглашаясь просто печатать деньги], Минфин должен это понимать и быстро и эффективно делать свою работу", - считает экс-глава НБУ."Сейчас моя главная рекомендация правительствам развивающихся стран такая: если вы столкнулись с кризисом военного времени, каким без сомнений является время COVID-19, и вынуждены включать станок, то обязательно это делайте параллельно с всеобъемлющими структурными реформами. Как это делали мы в 2014-2015 году", - подчеркнула экс-глава НБУ.