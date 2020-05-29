Граймс выставила на продажу частичку своей души. Артистка оценила ее в 10 миллионов долларов

Вадим Карасев

32-летняя певица Граймс, которая недавно впервые стала мамой, объявила о скором открытии своей первой арт-выставки в Лос-Анджелесе. Возлюбленная Илона Маска рассказала агентству Bloomberg, что вплоть до августа ее работы можно будет посмотреть в режиме онлайн. Выставка, которую Граймс назвала Selling Out (в пер. с англ. "Продается". — Прим. ред.), будет состоять из рисунков, набросков, скетчей и фотографий, над которыми звезда работала последние 10 лет.





Граймс

При этом самым оригинальным экспонатом на выставке станет контракт на владение душой Граймс. Он будет продаваться в качестве приложения к картине стоимостью 10 миллионов долларов. Официальный документ подтверждает право на владение определенным процентом души певицы, при этом размер процента не уточняется. Сама идея создания подобного контракта показалась Граймс очень интересной, однако она специально установила на него цену в 10 миллионов долларов, потому что за такие деньги "его никто не купит".

Чем глубже мы погружались в работу над контрактом, тем более философским он становился. Также я по-настоящему хотела арт-коллаборацию со своим юристом. Идея фантастического искусства в форме юридических документов кажется мне весьма захватывающей,

— поделилась своей задумкой Граймс.





Также в беседе с Bloomberg Граймс призналась, что всегда чувствовала себя больше художницей, нежели певицей:

Я начала заниматься артом за 10—12 лет до того, как впервые прикоснулась к музыкальному инструменту. Я всегда видела себя именно художником, поэтому сейчас немного странно осознавать, что люди знают меня именно благодаря музыке.





Граймс

Кстати, это не первый экстраординарный поступок Граймс за последнее время. Недавно певица вместе с возлюбленным Илоном Маском удивили весь мир, огласив имя своего новорожденного сына. Сначала они назвали малыша X Æ A-12 и объяснили, что оно произносится как Икс Эш Эй Твелв.

Через какое-то время молодым родителям пришлось изменить имя ребенка, потому что законы штата Калифорния запрещают использование арабских цифр в свидетельстве о рождении. Граймс и Илон приняли решение изменить имя сына на X Æ A-Xii — по их мнению, римские цифры выглядят даже лучше, при этом произношение имени не изменилось.





Илон Маск с новорожденным сыном





Граймс с сыном