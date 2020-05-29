Игорю Бабушкину пришлось уйти на двухнедельную самоизоляцию

Вадим Карасев

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин из-за контакта с заразившимся коронавирусом сотрудником администрации правительства вынужден уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального оперштаба Анастасию Кротову.

Она сказала, что Игорь Бабушкин самоизолировался. Он, а также члены правительства Астраханской области и регионального оперативного штаба сдали тесты на COVID-19. По предварительным результатам пока ни у кого из них тест не был положительным.

Представитель астраханского оперативного штаба не уточнила место самоизоляции губернатора.

Ранее у трех сотрудников администрации астраханского губернатора тесты на «ковид» оказались положительными. Подразделения, в которых они работали: областное министерство финансов, IT-отдел и отдел по борьбе с коррупцией, закрыли на карантин.

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