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Игорю Бабушкину пришлось уйти на двухнедельную самоизоляцию

Игорю Бабушкину пришлось уйти на двухнедельную самоизоляцию

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин из-за контакта с заразившимся коронавирусом сотрудником администрации правительства вынужден уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя регионального оперштаба Анастасию Кротову.

Она сказала, что Игорь Бабушкин самоизолировался. Он, а также члены правительства Астраханской области и регионального оперативного штаба сдали тесты на COVID-19. По предварительным результатам пока ни у кого из них тест не был положительным.

Представитель астраханского оперативного штаба не уточнила место самоизоляции губернатора.

Ранее у трех сотрудников администрации астраханского губернатора тесты на «ковид» оказались положительными. Подразделения, в которых они работали: областное министерство финансов, IT-отдел и отдел по борьбе с коррупцией, закрыли на карантин.

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По материалам: u-f.ru

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