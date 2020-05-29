Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Из-за пандемии COVID-19 в Британии с 23 марта объявлен карантин. Всем рекомендовано работать из дома, отказаться от поездок, в том числе заграничных, людям запрещено собираться компаниями. В конце мая британцам разрешили больше гулять, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений по времени, но поодиночке или с членами семьи, а также поездки на собственных автомобилях для прогулок на природе. "Рабочие" послабления были приняты только для сферы строительства и риэлторов.
"Высокотехнологичный сектор в общем больше всех выиграл в этой ситуации. Технологические компании удешевляют ведение бизнеса, он становится быстрее и не требует очного общения между людьми. Все это принесло значительные преимущества (перед другими отраслями)", - рассказал эксперт.
По его словам, бизнес, стремясь сократить расходы, не будет спешить отказываться от модели работы сотрудников из дома, и количество работающих "на удаленке" после возвращения к нормальной жизни будет большим, чем до коронавируса.