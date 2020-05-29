Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина

Лидия Мартынова

Технологические компании выиграли от перевода сотрудников на дистанционную работу, карантин помог им снизить расходы на ведение бизнеса, рассказал РИА Новости венчурный инвестор и управляющий партнер компании Untitled Ventures Оскар Стаховяк.

Из-за пандемии COVID-19 в Британии с 23 марта объявлен карантин. Всем рекомендовано работать из дома, отказаться от поездок, в том числе заграничных, людям запрещено собираться компаниями. В конце мая британцам разрешили больше гулять, заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений по времени, но поодиночке или с членами семьи, а также поездки на собственных автомобилях для прогулок на природе. "Рабочие" послабления были приняты только для сферы строительства и риэлторов.

"Высокотехнологичный сектор в общем больше всех выиграл в этой ситуации. Технологические компании удешевляют ведение бизнеса, он становится быстрее и не требует очного общения между людьми. Все это принесло значительные преимущества (перед другими отраслями)", - рассказал эксперт.

По его словам, бизнес, стремясь сократить расходы, не будет спешить отказываться от модели работы сотрудников из дома, и количество работающих "на удаленке" после возвращения к нормальной жизни будет большим, чем до коронавируса.