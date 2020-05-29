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Иордания предупредила США и Британию о «беспрецедентной угрозе»

Иордания предупредила США и Британию о «беспрецедентной угрозе»

Министр иностранных дел Иордании поздно вечером в четверг, 28 мая, предупредил своих коллег в Великобритании и Соединённых Штатах о «беспрецедентной угрозе», которую собой представляет запланированная Израилем аннексия части палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан.

Айман Сафади провёл переговоры по телефону с главой МИД Великобритании Домиником Раабом, призвав его приложить усилия, чтобы «защитить» мир на Ближнем Востоке и помешать Израилю продвинуться в своём проекте аннексии палестинских земель, сообщает в пятницу Jordan Times.

В разговоре с госсекретарём США Майком Помпео руководитель иорданского внешнеполитического ведомства «выразил решительную оппозицию Хашимитского Королевства этому шагу (Израиля), который поставит под угрозу перспективы мира в регионе».

На прошлой неделе Амман пригрозил пересмотреть свои отношения с Израилем, если еврейское государство продолжит реализацию спорных планов на Западном берегу Иордана.

«Мы не примем односторонние шаги Израиля по аннексии палестинских земель, и мы будем вынуждены пересмотреть все аспекты наших отношений с Израилем», — заявил премьер-министр Иордании Омар аль-Раззаз государственному агентству новостей Petra.

Как сообщало ИА Newstes, посольство США в Израиле в минувший четверг обратилось к американским гражданам с предупреждением о возможности резкого обострения ситуации в Иудее, Самарии (Западный берег Иордана) и секторе Газа. В предупреждении, размещённом на сайте посольства, граждан Соединённых Штатов, проживающих на палестинских территориях, находящихся под контролем Израиля, или намеревающихся посетить эти районы, призывают соблюдать повышенную бдительность и принимать меры для соблюдения личной безопасности. Дипмиссия предупреждает о «волне насилия», целью которого могут стать туристические объекты, автобусные и железнодорожные станции, контрольно-пропускные пункты, рынки, торговые центры и правительственные учреждения.

Напомним, в тексте коалиционного соглашения, подписанного 20 апреля действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его будущим сменщиком на посту главы правительства, ныне министром обороны Бени Ганцем в рамках договорённостей о формировании правительства национального единства и занятия премьерского поста на ротационной основе, вопросу расширения израильского суверенитета на Западном берегу Иордана отведён отдельный раздел. В нём, в частности, сказано, что с 1 июля премьер-министр еврейского государства сможет вынести на обсуждение в правительстве и на утверждение в Кнессете (парламенте) согласованный с США вопрос о распространении израильского суверенитета на часть палестинских территорий.

19 мая глава Палестины Махмуд Аббас заявил об отмене в одностороннем порядке всех договорённостей с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. После завершения заседания палестинского руководства, которое собралось в Рамалле (временная столица Палестины), была принята соответствующая декларация. «Оккупационные израильские власти должны взять на себя всю ответственность за безопасность на аннексированных ими территориях», — говорилось в документе.

Ранее о негативных последствиях подобного шага руководство еврейского государства предупредили Турция, Иран и ряд арабских стран. Так, в интервью немецкому изданию Der Spiegel король Иордании Абдалла II 15 мая заявил, что если Израиль решится аннексировать Иорданскую долину, это приведёт к «массивной конфронтации» его страны с еврейским государством.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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