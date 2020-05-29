Искажение истории зарубежными странами признали экстремистской угрозой
Сегодня, 21:56 Анастасия Иванова
Попытки намеренного искажения истории за рубежом, а также возрождения нацистских и фашистских идей названы в числе экстремистских факторов, угрожающих России, об этом говорится в обновленной стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, которую в пятницу своим указом утвердил президент Владимир Путин.
В документе перечислены основные внутренние и внешние экстремистские угрозы для России.
По материалам: ria.ru