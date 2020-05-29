Испанская фирма начала продавать тесты для определения COVID у животных

Лидия Мартынова

Испанская компания начала распространять тесты для выявления коронавируса COVID-19 у животных, проводить тесты рекомендуется ветеринарам, сообщили РИА Новости производители.

Решение создать такой тест связано с крайне ограниченной информацией о заражении COVID-19 у животных, а также о передаче вируса от животных к человеку, пояснили в компании IberoGen.

"Этот тест (ПЦР в реальном времени) "ставит своей целью диагностировать положительные случаи на ранней стадии инфекции", заявила представитель компании. Что делать в случае, если у животного обнаружен COVID, - усыплять его или сажать на карантин – решает ветеринар.