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Исследование: в России доля "плохих" микрозаймов в апреле превысила 40%

Исследование: в России доля "плохих" микрозаймов в апреле превысила 40%
Доля просроченных микрозаймов в России за апрель выросла на 2,7 процентного пункта - до 40,7%, говорится в сообщении бюро кредитных историй "Эквифакс".

Число просроченных микрозаймов за прошлый месяц выросло до 4,52 миллиона ссуд с 4,37 миллиона ссуд. Общий объем просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями вырос на 3,3%, до 51,3 миллиарда рублей. Доля просроченных займов по объему по итогам апреля увеличилась на 2,2 процентного пункта, до 34,3%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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