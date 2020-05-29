Известный врач рассказал, как ослабел коронавирус

Вадим Карасев

Коронавирус начал слабеть и «выдыхаться». Об этом написал пост в телеграме российский врач-кардиолог и известный телеведущий Александр Мясников.

Доктор объяснил, что в самом начале любого эпидемиологического процесса, когда происходит проникновение нового вируса в популяцию, инфекция очень быстро распространяется, заражая много людей. При этом действует и закон механики: чем больше скорость, тем меньше сила.

По мнению Мясникова, иммунная система человека выступает как бы фильтром для вируса. Всякий раз, проходя через очередной организм, он делается немного слабее. Получается, чем больше людей вирус заразит, тем меньше будет его способность убивать. «Волна ширится, но через месяц-полтора начнет отступать сама по себе», - написал врач.

Специалист также пояснил, для чего в таком случае нужны карантинные меры и прочее: «Выигрываем время, растягиваем процесс, делаем взлет кривой более пологим».

По словам Мясникова, не врачи побеждают вирус, а он «сам выдыхается», нужно просто переждать. Сейчас уже видно, что большинство случаев заболевания протекает вообще без симптомов или они минимальны. Следовательно, вирус «насытился».

Доктор выразил надежду, что это надолго и больших бед от инфекции ждать уже не стоит. Правда, при условии, что вирус снова не мутирует или же его не назначат на роль «злодея» СМИ.

Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил не включать в общую статистику заболеваемости людей с положительным результатом на коронавирус при отсутствии жалоб и симптомов. Их будут учитывать как «носителей».

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