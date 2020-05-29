Япония из-за кибератаки могла потерять секретные оборонные данные
Сегодня, 11:55 Вадим Карасев
По сообщениям агентства KYODO NEWS во время недавней атаки хакеров на телекоммуникационного оператора Японии NTT Communications могли быть похищены некоторые данные оборонного характера. В частности, речь может идти о сведениях о коммуникационных сетях Сил самообороны страны.
Сообщается, что злоумышленниками был получен доступ более чем к 100 файлам, которые могли содержать информацию о планах японских военных объектов, в частности, военно-морской базы Йокосука, а также коммуникационном оборудовании ведомства.
На данный момент специалисты министерства обороны Японии проводят расследование случившегося, сообщают Известия.Читайте также: Эксперт Мясоедов рассказал, что делать в случае кибератаки на смартфон
По материалам: u-f.ru