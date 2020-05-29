Япония из-за кибератаки могла потерять секретные оборонные данные

Вадим Карасев

По сообщениям агентства KYODO NEWS во время недавней атаки хакеров на телекоммуникационного оператора Японии NTT Communications могли быть похищены некоторые данные оборонного характера. В частности, речь может идти о сведениях о коммуникационных сетях Сил самообороны страны.

Сообщается, что злоумышленниками был получен доступ более чем к 100 файлам, которые могли содержать информацию о планах японских военных объектов, в частности, военно-морской базы Йокосука, а также коммуникационном оборудовании ведомства.

На данный момент специалисты министерства обороны Японии проводят расследование случившегося, сообщают Известия.

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