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Япония из-за кибератаки могла потерять секретные оборонные данные

Япония из-за кибератаки могла потерять секретные оборонные данные

По сообщениям агентства  KYODO NEWS во время недавней атаки хакеров на телекоммуникационного оператора Японии NTT Communications могли быть похищены некоторые данные оборонного характера. В частности, речь может идти о сведениях о коммуникационных сетях Сил самообороны страны.

Сообщается, что злоумышленниками был получен доступ более чем к 100 файлам, которые могли содержать информацию о планах японских военных объектов, в частности, военно-морской базы Йокосука, а также коммуникационном оборудовании ведомства.

На данный момент специалисты министерства обороны Японии проводят расследование случившегося, сообщают Известия.

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По материалам: u-f.ru

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