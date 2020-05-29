Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии

Алексей Вольцев

Россия должна сохранить контингент в Сирии для стабильности региона, заявил в комментарии "Московскому комсомольцу" эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.

Так специалист прокомментировал поручение президента Владимира Путина министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Дамаском о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории.