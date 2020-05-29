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Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии

Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Россия должна сохранить контингент в Сирии для стабильности региона, заявил в комментарии "Московскому комсомольцу" эксперт общероссийского движения "Сильная Россия" по международным вопросам Александр Ионов.

Так специалист прокомментировал поручение президента Владимира Путина министерствам обороны и иностранных дел провести переговоры с Дамаском о передаче российским военным дополнительного недвижимого имущества и акватории. 

# В мире
По материалам: ria.ru

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