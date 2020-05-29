Эксперт оценил перспективы диалога по разоружению в космосе

Алексей Вольцев

Пентагон заинтересован в развитии новых технологий в сфере защиты национальной спутниковой группировки и едва ли пойдет на диалог по полному космическому разоружению, заявил РИА Новости эксперт клуба "Валдай" Артем Куреев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты целенаправленно при поддержке союзников, НАТО пытаются сделать космос сферой боевых действий и возможных столкновений между нашими странами. В интервью телеканалу "Звезда" дипломат отметил, что Россия делает все возможное, чтобы этого не допустить. По его словам, Москва серьезно обеспокоена американскими планами и постоянно выступает на всевозможных площадках, в том числе на конференции по разоружению на генеральной ассамблее ООН, за резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве.