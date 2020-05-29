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Эпидемиолог: через две недели коронавирус уйдёт из России

Эпидемиолог: через две недели коронавирус уйдёт из России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Ситуация с коронавирусом окончательно стабилизируется уже в начале лета. Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» эпидемиолог, член-корреспондент РАН Николай Филатов.

По его словам, распространение COVID-19 пошло на спад. Уже несколько дней подряд число вновь выздоровевших пациентов превышает количество заболевших. «Я думаю, что две летних недели мы ещё активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдёт в спячку, и нам его даже найти будет трудно», — сообщил Филатов.

В связи со стабилизацией обстановки мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в столице возобновят работу непродовольственные магазины, а также химчистки, прачечные и другие предприятия бытовых услуг, не требующих длительного контакта с посетителями. Москвичам также разрешат гулять в парках по заранее установленному графику.

Ранее в эксклюзивном интервью «Парламентской газете» первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал, что подъезды домов являются самым «недооценённым» местом по опасности подхватить вирус. Для того чтобы максимально обезопасить себя от заражения, человек должен быть уже в маске и перчатках, когда переступает порог своей квартиры, убеждён депутат.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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