Как сделать в пне углубление для цветов?

Анастасия Иванова

Многие знают, что из пня можно сделать отличную клумбу. Конечно, не только клумбу, но сегодня речь пойдет именно о ней. Но не всем понятно, как вытащить сердцевину, сделать достаточное углубление, чтобы туда можно было посадить цветы?

Для начала нужно убедиться, что ваш пень подходит для той миссии, которую вы ему нашли. Если он старый и трухлявый, а короеды проточили его до основания, то такой пень через год-два развалится, при этом принеся в сад множество вредителей. Смысла делать клумбу из трухи нет, такой пень нужно удалять.

Если же пень чистый и крепкий, ну мешало дерево, а может обновлением сада занимались, это не так важно, важно то, что такой пень отлично подойдет.

Вариантов удаления сердцевины несколько. Если в доме есть мужчина, который умеет обращаться с бензопилой, то это значительно упрощает задачу. Начертите ему круг, пусть выпиливает. Идеально, конечно, не получится, но легче подправить, чем выдалбливать самой все углубление.





Если ни пилы, ни мужчины не нашлось, воспользуйтесь другим способом. Нужно просверлить несколько отверстий и насыпать в них селитру или английскую соль. Химия будет трудиться пару недель, но зато потом вы сможете без труда удалить все лишнее.

Можно выжечь углубление. Лучше всего использовать керосин. Он впитывается в древесину, поэтому огонь будет пробираться внутрь. После огня хорошенько вычистите пень и можно дальше делать клумбу.

Мы понимаем, что цветы нужно поливать. Какое-то количество воды все равно будет оставаться и разрушать пень. Чтобы этого не случилось, нужно просверлить несколько отверстий. Они должны идти от дна нашего углубления через боковую стенку по направлению к земле. Угол наклона таких водоотводных трубок 45 градусов.

Если вы хотите иметь такое украшение долго, то можете прибегнуть к помощи деревообрабатывающих средств. Но, как правило, если пень здоровый, то простоит он много времени.

На дно нашей клумбы обязательно укладывается дренаж из камушков. Только после этого можно насыпать плодородной земли и высаживать цветы.

Отлично в такой клумбе чувствуют себя петунии, виолы, анютины глазки и даже тюльпаны. Бархатцы смогут стать просто идеальным украшением, которое сделает пень цветущим на все лето.