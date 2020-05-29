Какие комнатные цветы привлекут в дом счастье и укрепят вашу энергетику, а какие только навредят

Вадим Карасев

Комнатные растения — это не просто украшения. Некоторые из них очень сильно влияют на энергетику помещения и на настроение людей, на их биополе. Пришла пора узнать, какие растения вам могут навредить, а какие помогут привлечь счастье.

Эксперты сайта dailyhoro.ru не советуют держать дома искусственные цветы. Существует несколько мнений о том, как они влияют на энергетику, но большинство экспертов полагает, что искусственные цветы лишь вредят настроению и энергетике вашего жилища.

Комнатные растения, которые приносят счастье и удачу

Для начала стоит обратить внимание на позитивные цветы и растения. Именно они создают наилучшую ауру в вашем доме и помогают привлекать и сохранять любовь, деньги, удачу.

Фиалка. Этот цветок стоит заводить в том случае, если в семье натянутые отношения между родственниками. Всем, кто живет под одной крышей, но постоянно ругается или не может прийти к взаимопониманию, стоит завести фиалку. Она быстро приведет отношения людей в норму.

Мирт. Это растение крепкого брака, а также ясного ума. Если вы одиноки или в ваших отношениях появилась трещина, заведите дома мирт. Он станет прекрасным помощником в любви, а также укрепит иммунитет.

Хлорофитум. Это растение женского счастья и здоровья. Оно дарит всем женщинам в доме большую удачу в любви и помогает обрести невероятную харизму. На мужчин оно негативно не влияет.

Денежное дерево. Второе название растения — толстянка. Его лепестки похожи на монетки, поэтому его так и прозвали. В философии фэн-шуй это растение является одним из самых важных. Оно привлекает в дом больше финансовой удачи, помогает более ответственно относиться к деньгам, больше зарабатывать и правильно их тратить. С таким растением в доме людям чаще удается покупать что-то по акциям и скидкам, особенно в интернете.

Лимон. Данное растение является сильнейшим талисманом для укрепления и поддержания здоровья. С ним вы будете реже чувствовать нехватку сил, быстрее сможете восстанавливаться после тяжелого рабочего дня. Лимон не будет лишним ни в одном доме. Существует мнение о том, что лимон помогает при медитациях и других полезных практиках.

Кислица. Это растение помогает улучшить сон и стабилизировать настроение в целом. Если вы часто встречаете на своем пути неприятности из-за сложной работы, то кислица станет для вас отличным другом на все времена.

Калатея. Это растение помогает быть более внимательными, дисциплинированными. Оно улучшает память, поднимает боевой дух, наделяет человека желанием работать. Из-за мощной энергетики данное растение лучше ставить не вплотную к другим, а чуть поодаль.

Самые опасные растения в вашем доме

Диффенбахия и плющ. Эти два растения строят между влюбленными непреодолимые стены. Даже если вы живете в одиночестве, эти растения не стоит ставить в своем доме, как бы сильно они вам ни нравились, потому что они лишают человека удачи в любви, делают его более замкнутым.

Азалия. Этот цветок невероятно красив, но если вы захотите его держать у себя дома, то вам придется встретиться с негативными последствиями. Это растение доставляет много проблем здоровью и настроению. Лучше всего его держать где-нибудь на улице.

Кактус. Кактусы блокируют энергетику — и хорошую, и плохую. Эти растения обязательно нужно держать на подоконниках или как минимум не в центре комнат, потому что в таком случае положительные потоки энергии будут блокироваться, что приведет к истощению и потере сил.

Орхидея. Это цветок невероятной силы и красоты. Когда орхидея цветет, она забирает жизненную энергию всех, кто живет в этом доме. Это типичный цветок-вампир, который лучше не заводить либо ставить в очень большом помещении в самом углу подоконника, за шторами, чтобы скрыть его из вида.