Камила Кабелло рассказала в эссе о своем психическом расстройстве: "Я не знала, как мне справиться с этим"

Вадим Карасев

23-летняя певица Камила Кабелло привлекла внимание читателей WSJ. рассказом о борьбе с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) — кубино-американская звезда описала, как оно повлияло на ее жизнь.

Камила отметила, что долгое время старательно делала вид, что у нее все в порядке, не показывала в соцсетях свою грусть и тревогу.На моих прошлогодних фото вы не увидите, как я плачу в машине, разговаривая с мамой о симптомах ОКР. Мы с ней сидели в гостиничном номере и читали книги об обсессивно-компульсивном расстройстве. Я ощущала постоянную тревогу, которая делала повседневную жизнь мучительно тяжелой,— рассказала в эссе Кабелло.





Камила Кабелло

Певица стала замечать за собой навязчивые мысли, мучилась от бессонницы, чувствовала ком в горле и боль по всему телу.Что-то болело внутри меня, и я не знала, как мне справиться с этим. Для исцеления я должна была говорить о своей проблеме и просить о помощи,— поделилась она выводами.





Камиле удалось справиться с ОКР, так что теперь она чувствует себя гораздо лучше и не устает повторять, что социальные сети показывают идеальную картинку, которая часто очень далека от реальной жизни.



