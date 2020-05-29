Когда впервые покорили Эверест?

Лидия Мартынова

67 лет назад, 29 мая 1953 года, альпинисты впервые покорили самую высокую вершину на земле — Джомолунгму, или Эверест. Этими героями были новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Норгей Тенцинг.

Эверест принадлежит к Гималаям. Жители Тибета называют гору Джомолунгмой, что переводится как «Мать — богиня мира», а непальцы — Сагарматхой — «Властелин мира» Высота горы — 8848 метра над уровнем моря. Она привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест, имя которого впоследствии было присвоено вершине за его географические исследования.

Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и тринадцать неудачных восхождений, чтобы впервые покорить вершину.

29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии и водрузили там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через четыре дня — 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы Второй. Королева удостоила Хиллари рыцарского звания и права добавить к своему имени титул «сэр». А Шерп Тэнцинг Норгей получил от Елизаветы медаль.