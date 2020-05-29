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Копилка золотых советов любой хозяйке

Копилка золотых советов любой хозяйке

Как облегчить себе жизнь? Ту самую, домашнюю, которая состоит из мытья, стирки и уборки. Очень просто, нужно знать небольшие хитрости, которыми пользуются опытные хозяйки. Чем больше таких хитростей вы знаете, тем меньше времени вы тратите на застирывание, натирание и оттирание, тем больше времени остается на себя любимую.


Очень часто на одежде остаются следы дезодоранта. Избавиться от них не так просто. Но есть проверенный способ: 2 таблетки обычного дешевого аспирина растворяем в 100мл горячей воды. Смачиваем этим раствором пятна и оставляем на 2-3 часа. После этого вещи можно отправлять в обычную стирку. От пятен не останется и следа.
Если кто-то оставил вам подарок в виде жирного отпечатка пальцев на обоях, а они не моющиеся, то не нужно сразу приниматься за переклейку. Положение спасет кусочек белого хлеба. Он удалит все отпечатки без следа.
Чтобы очистить серебряные украшения можно использовать кетчуп. Конечно, если нет под рукой специальных средств, а сделать это нужно обязательно. Украшения густо намазываем кетчупом, а по истечении 15 минут натираем зубной щеткой.



Чтобы быстренько отполировать мебель, нужно смешать оливковое масло и винный уксус. На 2 части масла, 1 часть уксуса. Средство моментально придаст блеск любому предмету интерьера.
Если нужно перевезти много хрупких вещей, например бокалы или вазы, то для их сохранности в дороге не придумали ничего лучше, чем обычные подгузники.
Если в вашем доме часто пропадает электричество, то вы очень хорошо знаете, как быстро сгорает свеча. Чтобы свеча плавилась намного медленнее, перед тем как ее зажечь, положите ее в морозилку. На 20 минут. Этого будет достаточно, чтобы снизить скорость сгорания.
Случается, что жевательная резинка попадает в волосы. Вытащить ее оттуда практически нереально. Особенно часто такое несчастье случается с детьми. Иногда приходится выстригать те волосы, которые прилипли к жвачке. Но если в доме есть арахисовое масло, то не придется идти на такие жертвы. Достаточно просто хорошенько втереть масло в волосы и резинку. Она без труда отделится от волос.

Множество секретов есть у каждой хозяйки. Добавляйте в копилочку наши, и свободного времени станет еще больше.

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По материалам: planktons

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