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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес весело проводят время с детьми на карантине

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес весело проводят время с детьми на карантине

35-летний Криштиану Роналду наслаждается перерывом в работе, связанным с пандемией коронавируса, и освободившееся время посвящает своей семье. Футболист почти каждый день рассказывает подписчикам в инстаграме, как проходят их будни на карантине. Вчера он опубликовал новый снимок с 26-летней возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми, девятилетним Криштиану-младшим, двухлетними двойняшками Эвой и Матео и их общей с Джорджиной дочерью, двухлетней Аланой. Фото было сделано во время семейной прогулки в лесу.

Семейная прогулка на велосипедах,

— подписал снимок Криштиану.


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми

В комментариях подписчики отметили, что семейство выглядит очень дружным, а также похвалили Криштиану и Джорджину за то, что они с детства прививают детям любовь к спорту. Кстати, звездная пара не дает себе послаблений в этом плане даже в условиях самоизоляции. Влюбленные часто тренируются в паре, а потом делятся роликами с тренировок в соцсетях. К этому процессу они подключают и детей: ходят с ними в бассейн и проводят футбольные тренировки прямо во дворе дома.



Джорджина Родригес

В эти трудные для всего мира времена давайте будем благодарны за то, что действительно имеет значение: наше здоровье, нашу семью, наших близких. Оставайтесь дома и давайте поможем всем медицинским работникам, которые борются за спасение жизней,

— призывал своих поклонников Криштиану Роналду еще около месяца назад.


Кстати, на днях в прессе появились слухи, что после окончания нынешнего сезона нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается покинуть команду, за которую выступает с лета 2018 года.

Пока это слухи, но они приходят ко мне из разных источников. Эту информацию невозможно игнорировать. После сезона пути Роналду и "Ювентуса" могут разойтись. Да, пока это всего лишь слухи. Посмотрим, как все обернется,

— написал в своем твиттере журналист Пьетро Больцано Прота.

При этом ни сам футболист, ни его официальные представители эту информацию никак не прокомментировали. К слову, пока Криштиану явно рано расслабляться — чемпионат Италии по футболу возобновится уже с 20 июня.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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