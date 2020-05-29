Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала

Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала

Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предлагает правительству РФ предусмотреть порядок возврата материнского капитала в Пенсионный фонд РФ, а также повторное его использование для тех граждан, чьей вины в прекращении обязательств по договорам нет, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

"В целях создания эффективной системы социальной поддержки семей, включая многодетных, необходимо рекомендовать: правительству РФ разработать нормативный правовой акт, предусматривающий порядок возврата средств материнского капитала в Пенсионный фонд Российской Федерации, повторное использование средств материнского капитала при отсутствии виновного поведения получателя средств, а также наличии судебного решения о возврате средств в Пенсионный фонд Российской Федерации со стороны организации или лица, не исполнившего или ненадлежащим образом исполнившего договорные обязательства", - говорится в докладе.

На сегодняшний день возврат денежных средств материнского капитала в законодательством не предусмотрен, однако семьи обращаются по этому вопросу к омбудсмену, уточняется в докладе.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в Крым
В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в Крым
Доктор Мясников: вирус выдохся
Доктор Мясников: вирус выдохся
Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет
Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через
Спикер Рады в очередной раз допустил ревизию «языкового закона» на Украине
Спикер Рады в очередной раз допустил ревизию «языкового закона»
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Кузнецова предлагает предусмотреть возврат маткапитала
Битва платьев: Леони Ханне против Яны Рудковской
Битва платьев: Леони Ханне против Яны Рудковской
Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиков
Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиков
Цукерберг раскритиковал Twitter
Цукерберг раскритиковал Twitter
Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
Сын показал монстра из своего сна и привел родителей в ужас
Сын показал монстра из своего сна и привел родителей в ужас
«Почта России» начала доставлять лекарства
«Почта России» начала доставлять лекарства
Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо
Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

За выплатами из маткапитала в ПФР обратились уже более 832 тысяч семей
Путин увеличил размер единовременной выплаты из материнского капитала
Сферу использования материнского капитала в Российской Федерации могут расширить
Узнать размер маткапитала можно через интернет и МФЦ