Латвийские вещатели против вытеснения русского языка из телеэфира

Лидия Мартынова

Практически невозможно добиться «качественной медиа-среды» при помощи запретов и ограничений. Такое мнение в эфире рижского радио Baltkom высказал глава Латвийской ассоциации вещательных организаций и Латвийского совета медиа-этики Андрис Кениньш, пишет mixnews.lv.

Так он прокомментировал рассматриваемые сейчас в Сейме поправки, которые ограничивают пропорции контента на русском языке в основном предложении латвийских операторов.

«Я на это смотрю очень негативно. Я не думаю, что это вообще что-то может решить и что это является проблемой. Если принять такие изменения, то кабельные операторы будут вынуждены убрать из своих предложений телеканалы, которые пользуются популярностью, но которые политики считают неугодными. Во-вторых, если люди хотят что-то смотреть, они будут искать это в других местах, в том числе это увеличит нелегальное подключение. Мы не видим, как проблемы можно решать через запрет. Надо смотреть, как помочь местным СМИ, как помочь им делать контент на разных языках, но не надо что-то запрещать, особенно на основе языка», — сказал Кениньш.

Напомним, 23 апреля Сейм Латвии во втором чтении одобрил ограничение пропорции содержания на русском языке в основном предложении телеканалов. Соответствующее предложение подано к закону об электронных СМИ. Его внесла депутат от Новой консервативной партии Дагмара Бейтнере-Ле Галл, предложив включить в закон недавнее предложение президента Эгила Левитса увеличить в основном предложении телеканалов долю передач на официальных языках Европейского Союза и Европейской экономической зоны, тем самым фактически ограничив долю программ на русском языке.

Некоторые депутаты выразили опасения, что эти предложения не достигнут своей цели, а, наоборот, только будут способствовать распространению «пропагандистских телеканалов» (т. е., российских). Кроме того, депутаты подчеркнули, что в законодательных актах нет такого понятия, как «основной пакет», поэтому не ясно, к чему применять регулирование.

Руководитель подкомиссии по СМИ при комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Вита Анда Терауда пообещала, что к третьему чтению законопроекта будут поданы улучшенные предложения.

«Правящие убивают одну отрасль экономики за другой, молодёжь не хочет в Латвии заводить семьи, строить своё будущее и всё больше уезжает… 50 лет — и половины населения не будет. Ну кому не видно, что режим душит страну? Хоть по конституции Латвии „власть принадлежит латвийскому народу“, они же упёрто выстраивают утопическую конструкцию — „латышской Латвии“, постоянно крича — „русские идут!“ Ну, ну…», — прокомментировал ситуацию бывший депутат Рижской думы Игорь Кузьмук.