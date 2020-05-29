Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом

Лидия Мартынова

. Леди Гага выложила в Сети свою новую студийную пластинку под названием “Chromatica”, сообщает NME.

Это первый альбом певицы после “Joanne” 2016 года и шестой с начала карьеры.

"Rain On Me" (вместе с Арианой Гранде) и "Sour Candy" (вместе с BLACKPINK).

В новую работу Леди Гаги также вошла композиция, которую она записала с сэром Элтоном Джоном (“Sine from Above”).

"Элтон всегда призывал меня внимательно относиться к своей профессии и заботиться о себе. И я очень благодарна ему за эти советы", — поделилась она в интервью Apple Music на прошлой неделе, назвав его своим "давним" ментором.

Накануне она сама начала развозить диски и пластинки с альбомом по торговым точкам.

"Я сама доставлю "Chromatica" во все магазины мира... для него времени и расстояний не существует", — прокомментировала она фотографии в грузовике, которые опубликовала в своем инстаграме.

Изначально предполагалось, что “Chromatica” выйдет 10 апреля, но дату релиза перенесли из-за пандемии коронавируса.