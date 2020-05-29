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Лето, солнце и зеленые пятна от травы на джинсах. Что делать?

Лето, солнце и зеленые пятна от травы на джинсах. Что делать?

Ну, вот и дождались. На улице лето, травка зеленеет, солнышко греет. Дети стаями по травке носятся. И валяются, и кувыркаются. Иногда специально, а иногда и случайно. Частенько сын, а может и дочь, проехав джинсами по травке, увидев там зеленое пятно, прячет штаны в дальний угол. Ну, так правильно, если мать увидит, то и навалять может. С джинсов траву отстирать свежую проблематично, ну а если полежит — так хоть вырезай.

Все это так, но не стоит сильно ругать детей. Все мы были детьми. Поэтому будем учиться удалять зеленые пятна, даже если им не один день.

 

Зеленый пигмент, который содержится в траве, лучше всего въедается именно в джинсовую ткань. И чем больше джинсы не подвергаются стирке, тем сильнее пигмент там закрепляется. Очень важно не совершить ошибку, которую многие совершают — нельзя замачивать джинсы в холодной воде. Думается, что пока пятно свежее, нужно бросить штаны в воду, вот оно и не закрепится. Так вот, если бросить джинсы в холодную воду, то пигменту это только поможет хорошенько зацепиться в ткани.

Значит, если пятно старое, то может потребоваться две процедуры, если свежее, то достаточно одной. На стакан очень теплой, почти горячей воды добавляем одну чайную ложечку нашатырного спирта. Выливаем эту смесь на пятно, даем постоять минут 10. Затем пятно натираем хозяйственным мылом и замачиваем джинсы в очень теплую воду на час.


Не забудьте о негативном влиянии холодной воды на закрепление зеленого пигмента. После того, как джинсы отмокли положенное время, нужно просто запустить их в обычную стирку.

Есть еще одно, но. Джинсы бывают разные. Качественный материал без проблем выдержит такую процедуру, а вот не совсем качественный — может пострадать. Перед тем, как наносить приготовленный раствор на ткань, испробуйте его на том участке джинсов, где будет не видно, если что-то пойдет не так. Можно вместо отстиранного зеленого пятна получить белое пятно, которое останется на некачественном материале.

Не ругайте детей, когда после холодов наступает тепло — энергия бьет через край. Если вы будете следовать нашим инструкциям, то никаких проблем с отстирыванием травы не возникнет.

# Блоги
По материалам: planktons

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