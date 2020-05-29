Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева

Алексей Вольцев

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил свое участие в выборах мэра Киева.Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли Виктор Ляшко идти в политику, а именно, собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, санитарный врач ответил, что подумает об этом."Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – сказал Ляшко.Отметим, публикации о выдвижении Виктора Ляшко кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева с недавнего времени начали появляться в СМИ. В президентской партии этого не исключают, однако нардепы от "Слуги народа" обратились к Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы. Зеленский заявил, что праймериз состоятся.