Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева

Ляшко допустил участие в выборах мэра Киева
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил свое участие в выборах мэра Киева.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

В частности, на вопрос ведущей, не планирует ли Виктор Ляшко идти в политику, а именно, собирается ли он баллотироваться на должность мэра Киева, санитарный врач ответил, что подумает об этом.
"Интересное предложение. Могу посмотреть, подискутировать и поговорить", – сказал Ляшко.

Отметим, публикации о выдвижении Виктора Ляшко кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева с недавнего времени начали появляться в СМИ. В президентской партии этого не исключают, однако нардепы от "Слуги народа" обратились к Владимиру Зеленскому с предложением провести в "СН" праймериз на предстоящие местные выборы. Зеленский заявил, что праймериз состоятся.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

«Почта России» начала доставлять лекарства
«Почта России» начала доставлять лекарства
Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо
Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе
BCG привела три сценария роста безработицы в России
BCG привела три сценария роста безработицы в России
В России захотели создать трудовые биржи для мигрантов
В России захотели создать трудовые биржи для мигрантов
Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID-19
Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин
Лунный календарь по Знакам Зодиака на июнь 2020 года
Лунный календарь по Знакам Зодиака на июнь 2020 года
Совет Европы решил проверить поправки в российскую Конституцию
Совет Европы решил проверить поправки в российскую Конституцию
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Мясников назвал причины ослабления коронавируса
Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о патриотизме
Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о
Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа о соцсетях
Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа
В России предложили запретить увольнения во время пандемии
В России предложили запретить увольнения во время пандемии

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Ляшко может стать кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа"
Замглавы Минздрава Ляшко прокомментировал возможность своего участия в выборах мэра Киева
Радикал Ляшко поцеловал корову на митинге у здания кабмина Украины в Киеве
Ляшко обозначил победу Трампа как катастрофу для Киева