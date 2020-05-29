Лукашенко: В России деньги от приватизации разложили по карманам
Всеобщая приватизации государственных предприятий в Белоруссии нецелесообразна. Об этом сегодня, 29 мая, заявил Александр Лукашенко, посещая Минский тракторный завод.
При этом белорусский лидер подчеркнул, что «повальная приватизация — не его политика», хоть сам он и не против продажи государственной собственности.
По его словам, необходимо попробовать самим поработать, «чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям». «
«Единственное к вам требование: будете работать некачественно — будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете», — подчеркнул он.
Напомним, президент Белоруссии неоднократно заявлял, что выступает против «огульной» приватизации. По его мнению, государственная собственность должна приносить пользу стране, а не продаваться. При этом белорусские власти несколько раз пытались выставить на продажу ряд крупных государственных предприятий, однако покупателей на них не нашлось. Главной причиной этого является высокая цена и жесткие условия, в том числе, требование сохранить трудовые коллективы.