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Лукашенко: В России деньги от приватизации разложили по карманам

Лукашенко: В России деньги от приватизации разложили по карманам

Всеобщая приватизации государственных предприятий в Белоруссии нецелесообразна. Об этом сегодня, 29 мая, заявил Александр Лукашенко, посещая Минский тракторный завод.

«Красиво звучит (предложение продать госпредприятия, а деньги направить на реформы. — ИА Newstes). Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены», — сказал он.

При этом белорусский лидер подчеркнул, что «повальная приватизация — не его политика», хоть сам он и не против продажи государственной собственности.

«Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие. Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем?» — отметил Лукашенко.

По его словам, необходимо попробовать самим поработать, «чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям». «

«Единственное к вам требование: будете работать некачественно — будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете», — подчеркнул он.

Напомним, президент Белоруссии неоднократно заявлял, что выступает против «огульной» приватизации. По его мнению, государственная собственность должна приносить пользу стране, а не продаваться. При этом белорусские власти несколько раз пытались выставить на продажу ряд крупных государственных предприятий, однако покупателей на них не нашлось. Главной причиной этого является высокая цена и жесткие условия, в том числе, требование сохранить трудовые коллективы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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