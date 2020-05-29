Лунный день сегодня 29 мая 2020 года

Вадим Карасев

Рабочая неделя подходит к концу. Чтобы узнать, что вас ждет в эту пятницу и какой будет энергетика Луны, обратитесь за помощью к нашему лунному календарю, в котором содержатся самые важные советы астрологов на ближайшие сутки.

В такие дни, как этот, очень полезно обращаться за помощью к интуиции. Усилить ее помогут специальные талисманы. Старайтесь прислушиваться к внутреннему голосу в трудных ситуациях, но не забывайте и о здравом смысле. Энергетика Луна поможет вам удачно это сочетать.

Фаза Луны: начинается 8 лунный день, которому суждено пройти под эгидой Льва. Это значит, что растущая Луна окажется во власти стихии Огня. Это последний день пребывания во Льве, поэтому сила данной стихии будет менее выраженной, что положительно скажется на стабильности эмоций и чувств людей.

Магнитные бури 29 мая: Солнце все еще спокойно, поэтому магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

организационные вопросы;покупки;общение;интуиция;гибкость характера.ссоры и скандалы;многозадачность;излишняя самонадеянность.

День отлично подходит для любых домашних дел, но если вам предстоит много работать, лучше посвятить вечер отдыху. Можно приготовить что-нибудь вкусное вместе со второй половинкой, занять себя чтением книги или посмотреть увлекательный фильм или сериал. Если после работы силы на уборку и дела по дому останутся, можно потратить их на это.

Что надеть сегодня

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно не рекомендуют сегодня надевать одежду красного и белого цветов, потому что эти оттенки «крадут» вашу энергетику. Вместе них лучше надевать что-то нейтральное — например, серое — и разбавлять скучные цвета бирюзовым, голубым, желтым. Лучший цвет — зеленый, потому что он не даст вам пасть духом.

Из камней-талисманов астрологи советуют отдавать предпочтение спокойным, но пробуждающим жизненную силу минералам: белому кварцу, лунному камню, жемчугу. Из украшений можно смело отдавать предпочтение изделиям из серебра, платины. Золото сегодня может вас заставить принимать поспешные решения, но в умеренном количестве оно тоже будет полезным.

Финансы и работа в 8 лунный день

Лев и растущая Луна хорошо скажутся сегодня на организационных вопросах. Также сегодня полезно развивать ваши врожденные таланты по Знаку Зодиака. Желательно уделять время отдыху между делами. В противном случае есть шанс перегореть и пусть всё под откос. Стихия Огня поможет в поиске мотивации и энтузиазма, так что не печальтесь, если на вас нападет лень и апатия, — просто действуйте.





В этот день можно тратить деньги на развлечения и отдых. Важно, чтобы траты были уместными и не выходили за рамки бюджета. Можете взять с собой в поход по магазинам подругу или друга, вторую половинку. Они помогут вам понять, стоит ли тратить деньги на ту или иную вещь.

Любовь и отношения 29 мая

В эту пятницу наступает идеальное время для совместного времяпрепровождения с семьей, второй половинкой и друзьями. Есть возможность отлично отдохнуть и в уединении. Главное — никого не обидеть своим выбором: многие люди в этот день станут ранимыми и злопамятными.

Общение с людьми в целом будет приятным, но нельзя забывать, что многих может настигнуть желание взять свое любой ценой. Скрытые враги покажут свое лицо. Уберечь себя от ненужных ссор поможет гибкость характера. Старайтесь и сами почаще искать компромиссы, не переходя на крики или ультиматумы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроению людей сегодня ничто не будет угрожать, поэтому вы вряд ли встретите на своем пути проблему, которая выбьет вас из колеи. Несмотря на это, стоит все же помнить о том, что неожиданные неурядицы могут иметь место, поэтому не нужно расслабляться и пускать все на самотек.

Следите за своим здоровьем, будьте осторожнее на дорогах, потому что многие люди станут в эти сутки невнимательными. Не перегружайте организм изнурительной работой. Силы вам еще понадобятся.