Лунный календарь по Знакам Зодиака на июнь 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — лучший помощник в каждодневных делах. Также он может подсказать наикратчайший путь к успеху для каждого из Знаков Зодиака в июне, дополнив советы астрологов списком самых благоприятных и опасных дней месяца.

В июне ожидаются два затмения 5 и 21 числа, так что эти два дня можно априори считать негативными и опасными для всех Знаков Зодиака. В остальном же поведение Луны будет вполне обычным и предсказуемым.

Овен

Для Овнов этот месяц будет временем больших тайн и непростых загадок. Найти ответы на волнующие их вопросы проще всего на растущей Луне в своем Знаке Зодиака, но в июне Луна в Овне расти не будет. Отличной заменой послужит рост во Льве — 24 и 25 числа. Опасными днями, помимо затмений, можно назвать ещё 3 и 4 число.

Телец

У Тельцов есть шанс завершить свои дела в июне раньше, чем обычно. В этом им поможет созидательная энергия звезд и Луны 7 и 8 числа. Этот месяц стоит использовать как время для новых начинаний и планирования дел на будущее.

Близнецы

В лунном календаре для Близнецов будет целых шесть максимально благоприятных дней в июне: 1, 2, 28 и 29 число — растущая Луна в Весах; 12 и 13 июня — дни убывания в Рыбах. В затмения и смежные с ними дни Близнецам лучше не рисковать, не конфликтовать с окружающими.

Рак

Помимо затмений, для Раков самыми опасными датами в июне можно считать дни Луны в Деве 26 и 27 числа. В эти дни можно встретить много неудач на своем пути. Самыми удачными и яркими днями можно считать убывание Луны в Водных Знаках: 12 и 13 июня в Рыбах. В целом месяц обещает быть беспокойным и динамичным.

Лев

У Львов в июне начинается период эмоционального и творческого расцвета, а самыми яркими днями можно будет считать растущую Луну в Весах 1, 2, 28 и 29 июня. Самые неблагоприятные дни июня, в которые ожидается спад позитивной энергии — дни убывания Луны в Водолее 9, 10 и 11 числа.

Дева

Девы хорошо будут себя чувствовать в дни нахождения Луны в Земных Знаках: 7, 8, 17, 18, 26, 27 июня. Это будут идеальные дни для работы, поиска мотивации и домашних дел. Ярко выраженных негативных дней не ожидается.

Весы

Весам будет наиболее комфортно на растущей Луне в своем Знаке Зодиака. Луна в таком положении поможет обрести Весам новые стремления в жизни и решить самые насущные проблемы максимально быстро. Речь идет о 1, 2, 28 и 29 июня. В затмения нужно быть осторожнее с принятием важных решений.

Скорпион

В июне астрологи советуют Скорпионам почаще прислушиваться к своей интуиции и меньше обращать внимание на советы окружающих. Самым сильным шестое чувство будет в дни пребывания Луны в их Знаке: 3, 4 и 30 июня. Эти дни можно считать самыми позитивными.

Стрелец

В этом месяце Стрельцам будет везти в финансовых делах. В любви лучше пока не переходить к активным действиям. Самые лучшие дни для покупок и работы: 7 и 8 июня на убывающей Луне в Козероге. Стихия Земли поможет Стрельцам в повышении продуктивности.

Козерог

Если верить лунному календарю, то у Козерогов весь начальный период растущей Луны будет достаточно позитивным. Речь идет о днях с 1 по 4 число. Удача улыбнется им во всех сферах жизни. Будет больше сил и энергии. Примерно то же самое ожидается 28 и 29 июня на Луне в Весах.

Водолей

С 1 по 4 число Водолеев ждет период большого энергетического всплеска. Растущая Луна поможет им выбраться за пределы зоны комфорта. Что касается двух затмений 5 и 21 числа, то эти дни лучше посвятить отдыху, так как для Водолеев они будут опаснее, чем для других Знаков.

Рыбы

Самые опасные дни месяца: 5, 6, 21 и 22 число. Наибольший успех в делах Рыб ожидает 12 и 13 июня — в дни пребывания Луны в их Знаке. В любовной сфере людям данного Знака повезет больше всего 1 и 2 июня — на растущей Луне в Весах. 17 и 18 числа, пока Луна в Тельце, можно заняться домашними делами.