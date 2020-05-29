Малый бизнес в Москве сможет продолжить подавать заявки на субсидии после 1 июня

Влада Некрасова

Предприятия малого и среднего бизнеса в столице смогут на следующей неделе продолжить подавать заявки на получение финансовой поддержки, заявил журналистам в пятницу руководитель городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Об этом сообщает ТАСС.

Фурсин рассказал, что в столице утверждена программа поддержки бизнеса. Она включает несколько направлений: гарантийная поддержка, субсидии и кредитно-финансовая поддержка.

По словам чиновника, только на субсидии поступила тысяча заявок от малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей.

«Есть определённые беспокойства, что сегодня заканчивается приём заявок, поэтому хочу уверить весь малый и средний бизнес Москвы, что мы на следующей неделе объявим следующий отбор на антикризисный пакет поддержки бизнеса, пусть готовят документы, все заявки примем и бесперебойно будем работать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что предприятиям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, производящим подакцизные товары, хотят предоставить субсидии от государства. Соответствующий проект постановления Правительства разработало Минэкономразвития.