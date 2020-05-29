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Машков рассказал, какая поправка в Конституцию является наиболее важной

Машков рассказал, какая поправка в Конституцию является наиболее важной

Положение о невозможности отчуждения земель является одним из основных​ для государства. Такое мнение высказал художественный руководитель театра Олега Табакова, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Владимир Машков в рамках авторского проекта депутата Госдумы Наталии Пилюс «О культуре в Год Памяти и Славы в «Парламентской газете».​

По словам Владимира Машкова, участие в рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию - большая ответственность. Главным, подчеркнул народный артист РФ, было правильно сформулировать своё предложение, чтобы инициатива была понятна каждому. Наиболее важной поправкой в Основной закон страны худрук театра Табакова считает положение о невозможности отчуждения земель.

«Наша Родина принадлежит не только нам, но и нашим родителям, отцам, дедам, прадедам, будущим поколением — поэтому наша задача сохранять границы страны», — подчеркнул Машков.

Очень важными, по его мнению, также являются поправки в части социальной политики и культуры. В Основном законе, напомнил Машков, предлагается закрепить, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием её многонационального народа, что эта сфера поддерживается и охраняется государством. «Мне кажется, что наше государство — это и есть ​ большая многонациональная общая культура. Это та основа, о которой мы должны помнить всегда», — сказал руководитель театра Олега Табакова.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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