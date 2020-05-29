Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020

Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020

Маски снимать нельзя: в Украине уточнили условия проведения ВНО-2020

Участников внешнего независимого оценивания знаний в 2020 году ждет несколько важных новаций. Как заявила в эфире ТСН-Сніданок директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, для абитуриентов вдвое увеличили срок допуска в пункт тестирования. Это необходимо для соблюдения детьми социальной дистанции на входе в пункт тестирования.

«Раньше абитуриенты имели примерно 30−35 минут для того, чтобы пройти все процедуры. В этом году мы увеличили это время и он продлится час. Также введено новшество — каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования. Всех участников поделят на небольшие группы и они будут заходить в свое время», — пояснила директор.

Находиться в аудитории без маски будет нельзя, снимать их разрешат только ради замены. Также во время прохождения тестирования можно пить воду.

Максимальная допустимая температура тела, с которой пускать на тестирование, — это 37,2 градуса, однако возможны исключения — в случае предъявления справки от терапевта об индивидуальном состоянии здоровья.

Основная сессия ВНО стартует 25 июня с тестирования по математике.

Напомним, абитуриент сможет испытать свою готовность к тестированию во время пробной сессии.

161 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

[img]"[/img]
# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом
Леди Гага выложила в Сети свой новый альбом
Латвийские вещатели против вытеснения русского языка из телеэфира
Латвийские вещатели против вытеснения русского языка из телеэфира
В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест
В Италии под угрозой находятся до миллиона рабочих мест
Какие комнатные цветы привлекут в дом счастье и укрепят вашу энергетику, а какие только навредят
Какие комнатные цветы привлекут в дом счастье и укрепят вашу
Флуоресценция клеток организма поможет определить границы опухолей
Флуоресценция клеток организма поможет определить границы опухолей
Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после выписки из роддома
Анастасия Шубская поделилась трогательными снимками детей после
Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
В России выявлено 8 572 новых случая COVID-19
Сдерживать аппетит должен сам «Газпром» — интервью с вице-премьером Армении
Сдерживать аппетит должен сам «Газпром» — интервью с вице-премьером
Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%
Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%
Россиянам пообещали заморозки
Россиянам пообещали заморозки
Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае
Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Быть или не быть? В Минобразования прояснили ситуацию с ВНО в этом году
Стало известно, когда пройдет первая сессия ВНО
Украинские выпускники больше не будут сдавать экзамен по русскому
В школах на Украине отменили тестирование по русскому языку