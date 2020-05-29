Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Медучреждения Ростовской области возобновят работу в штатном режиме

Медучреждения Ростовской области возобновят работу в штатном режиме

Медучреждения Ростовской области возобновят работу в штатном режиме

С 1 июня в Ростовской области возобновится плановая госпитализация в лечебные учреждения. Об этом в ходе совещания заявила министр здравоохранения РО Татьяна Быковская, пишет портал Донньюс.

Как сообщила министр, сейчас в области доступно только диспансерное наблюдение. Запись на прием к врачам ведется онлайн, регистратура в процессе не задействована.

Ожидается, что с 1 июня будет снят запрет правительства России на профилактические осмотры и плановую госпитализацию. Это будет сделано, чтобы люди смогли вовремя получить необходимую помощь, и не создавалась очередь из больных.

Пустые койки не выгодны и больницам, поскольку не выполняется госзаказ, а страховые фонды не перечисляют необходимые для выплаты зарплат докторам средства. По словам министра, авансирование Фондом ОМС произведено только за апрель-май, а с июня больницам надо начинать зарабатывать.

Схема госпитализации остается обычной, но каждый пациент должен пройти обязательный тест на коронавирус. Его, по словам Быковской, сделают бесплатно. Сдать биоматериал нужно за два дня до помещения в стационар. Попасть в больничную палату можно будет при наличии отрицательного результата.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной
В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о вторжении
В Венесуэле превентивно лишили свободы восемь фигурантов дела о
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
В Чечне оценили количество тяжелых случаев коронавирусной инфекции
Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу
Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу
Лунный день сегодня 29 мая 2020 года
Лунный день сегодня 29 мая 2020 года

Топ на сегодня

Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Меркель назвала условие для снятия санкций с России
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского языка
Спикер Рады призвал изменить закон об исключительности украинского
Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное» признание
Во взломанном аккаунте главы ДНР разместили его «сенсационное»
Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ Жукова
Дуров пожертвовал несколько миллионов на проект студента ВШЭ Жукова
Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах
Путин пообещал поддержать губернатора Смоленской области на выборах

Еще по теме

В Ростовской области медики получат три выплаты за пациентов с коронавирусом
Татьяна Быковская решила выйти на работу
Почти 6,5 млн раз записались жители МО на прием к врачам через «Электронную регистратуру» в 2016 году
Министр здравоохранения Ростовской области приступила к работе не долечившись