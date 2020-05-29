Медучреждения Ростовской области возобновят работу в штатном режиме

Вадим Карасев

С 1 июня в Ростовской области возобновится плановая госпитализация в лечебные учреждения. Об этом в ходе совещания заявила министр здравоохранения РО Татьяна Быковская, пишет портал Донньюс.

Как сообщила министр, сейчас в области доступно только диспансерное наблюдение. Запись на прием к врачам ведется онлайн, регистратура в процессе не задействована.

Ожидается, что с 1 июня будет снят запрет правительства России на профилактические осмотры и плановую госпитализацию. Это будет сделано, чтобы люди смогли вовремя получить необходимую помощь, и не создавалась очередь из больных.

Пустые койки не выгодны и больницам, поскольку не выполняется госзаказ, а страховые фонды не перечисляют необходимые для выплаты зарплат докторам средства. По словам министра, авансирование Фондом ОМС произведено только за апрель-май, а с июня больницам надо начинать зарабатывать.

Схема госпитализации остается обычной, но каждый пациент должен пройти обязательный тест на коронавирус. Его, по словам Быковской, сделают бесплатно. Сдать биоматериал нужно за два дня до помещения в стационар. Попасть в больничную палату можно будет при наличии отрицательного результата.