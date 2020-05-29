МИД Украины разрабатывает новую стратегию по «деоккупации» Крыма

Вадим Карасев

Проект стратегии по «деоккупации» Крыма подготовило министерство иностранных дел Украины. Глава ведомства Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Факты» заявил, что пока план находится в черновом варианте, он будет дополняться инициативами от правительства, СНБО и Офиса президента.

Кулеба отметил, что МИД Украины почти закончил свою часть «стратегии». Сейчас сотрудники ведомства работают над изучением всех поступающих предложений. Он надеется привлечь к работе над стратегией недавно назначенную первым заместителем министра Эмине Джапарову. По словам украинского министра, она выдвигает конкретные предложения по поводу Крыма.





Официальные лица Украины уже не раз намекали на существование стратегических планов, которые решат проблему Донбасса и вернут назад Крым. Однако суть этих планов так и остается неясной, пишет Евразия Daily.

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