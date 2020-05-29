Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Власти американского штата Миннесота, где вспыхнули беспорядки из-за смерти задержанного полицией темнокожего Джорджа Флойда, просят помощи Национальной гвардии. Об этом заявил губернатор Тим Уолз.
Он также отметил, что смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям.
Как сообщало ИА Newstes, беспорядки в Миннеаполисе, которые переросли в столкновения с полицией, начались из-за убийства задержанного афроамериканца, который не оказывал сопротивления. На попавшем в сеть видео ясно видно, что один из стражей порядка фактически задушил человека, поставив ему на горло колено, хотя тот умолял не убивать его.