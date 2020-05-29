Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков

Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков

Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков

Власти американского штата Миннесота, где вспыхнули беспорядки из-за смерти задержанного полицией темнокожего Джорджа Флойда, просят помощи Национальной гвардии. Об этом заявил губернатор Тим Уолз.

«Я отвечаю на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малого бизнеса», — сказал политик.

Он также отметил, что смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям.

«Пришло время перестраиваться. Восстановить город, восстановить нашу систему правосудия и восстановить отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать», — добавил Уолз.

Как сообщало ИА Newstes, беспорядки в Миннеаполисе, которые переросли в столкновения с полицией, начались из-за убийства задержанного афроамериканца, который не оказывал сопротивления. На попавшем в сеть видео ясно видно, что один из стражей порядка фактически задушил человека, поставив ему на горло колено, хотя тот умолял не убивать его.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом
Священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.
Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про
Камила Кабелло рассказала в эссе о своем психическом расстройстве: "Я не знала, как мне справиться с этим"
Камила Кабелло рассказала в эссе о своем психическом расстройстве: "Я
Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Еще по теме

В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
Власти американского города Шарлотт ввели режим ЧП из-за беспорядков после убийства чернокожего мужчины
В крупнейший город Северной Каролины ввели войска после убийства афроамериканца
Американская полиция арестовала подозреваемого в убийстве в Шарлотте