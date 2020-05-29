Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков

Алексей Вольцев

Власти американского штата Миннесота, где вспыхнули беспорядки из-за смерти задержанного полицией темнокожего Джорджа Флойда, просят помощи Национальной гвардии. Об этом заявил губернатор Тим Уолз.

«Я отвечаю на просьбу наших местных лидеров о помощи Национальной гвардии Миннесоты для защиты мирных демонстрантов, соседей и малого бизнеса», — сказал политик.

Он также отметил, что смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не к новым смертям и разрушениям.

«Пришло время перестраиваться. Восстановить город, восстановить нашу систему правосудия и восстановить отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать», — добавил Уолз.

Как сообщало ИА Newstes, беспорядки в Миннеаполисе, которые переросли в столкновения с полицией, начались из-за убийства задержанного афроамериканца, который не оказывал сопротивления. На попавшем в сеть видео ясно видно, что один из стражей порядка фактически задушил человека, поставив ему на горло колено, хотя тот умолял не убивать его.