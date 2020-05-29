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Миноборнауки допустило смягчение ограничений в российских вузах

Миноборнауки допустило смягчение ограничений в российских вузахФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Министерство науки и высшего образования допустило смягчение ограничений, введенных в российских вузах из-за распространения коронавируса, в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Главы учебных заведений могут возобновить научную деятельность, для осуществления которой требуется доступ к работе в центрах коллективного пользования и научному оборудованию с соблюдением санитарных мер. Вместе с тем вузы по-прежнему должны обеспечивать дистанционный формат сдачи экзаменов, а приемную кампанию проводить с учетом установленных особенностей приема и мер по профилактике COVID-19.

«Руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ научных и образовательных организаций (…) временно приостановить посещение обучающимися указанных организаций (...) до даты окончания действия ограничительных мер, определяемой высшими должностными лицами субъектов РФ на соответствующей территории», — говорится в тексте документа.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал, что подать документы в российские вузы можно будет с 20 июня, до сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Прием документов будет продолжаться до 17 августа.

Из-за пандемии коронавируса в России дважды переносили ЕГЭ. По словам президента Владимира Путина, первый экзамен планируется провести 29 июня. В этот день будет проведен пробный экзамен без участия школьников. Самый массовый ЕГЭ, по русскому языку, пройдет 6 и 7 июля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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