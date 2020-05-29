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Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов

Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов
Минтруд предлагает разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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