Минтруд хочет разрешить фирмам закупать маски за счет страховых взносов
Сегодня, 12:14 Влада Некрасова
Минтруд предлагает разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами", - говорится в сообщении.
По материалам: ria.ru