Минтруд предложил особый порядок увольнения при пандемии

Анастасия Иванова

Министерство труда и соцзащиты разработало проект постановления правительства, регламентирующий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник в ведомстве и соответствующий документ.

Нововведения

В документе предлагается:

— запретить увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. В то же время ограничений на сокращение штата не прописано. Так, в этом случае в условиях пандемии уволить человека можно будет только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, если двухмесячный срок уведомления работника истекает в период их действия;

— сократить с двух месяцев до двух недель срок уведомления работника об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы;

— увеличить разрешенный срок перевода сотрудника без его согласия на не указанную в трудовом договоре работу у того же работодателя с одного месяца до трех.

Для категорий работников, на которых не распространяется режим ограничительных мер, введение простоя происходит по действующему законодательству.