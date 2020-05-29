МККК доставил в Донецк более трех тонн помощи для медработников

Анастасия Иванова

Международный комитет Красного Креста доставил в пятницу в Донецк более 3 тонн гуманитарной помощи для медицинских работников, которые борются с распространением коронавируса COVID-19, сказал журналистам руководитель донецкого офиса МККК Сирил Жорена.

Грузовик МККК прибыл на склад в Донецке. В настоящее время гуманитарная помощь передана местным властям.

"Нас попросили помочь в связи с ситуацией с коронавирусом. На данный момент было привезёно более трех тонн медикаментов и медицинских изделий, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Мы привезли более 10 тысяч защитных масок, защитные костюмы для медицинских сотрудников... также антибиотики и другие медицинские изделия... Целью данного конвоя было помочь медицинским сотрудникам", - сказал журналистам Жорена.

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