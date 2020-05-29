Морозов допустил перенос срока внедрения обязательной маркировки лекарств

Алексей Вольцев

Вопрос о переносе сроков введения обязательной маркировки лекарств рассматривается, в случае необходимости соответствующий законопроект будет принят в июне, сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Согласно действующему законодательству, маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 июля 2020 года. Однако в СМИ появилась информация, что Минздрав совместно с Росздравнадзором и Минпромторгом прорабатывают предложения о переносе сроков её внедрения.

«Этот вопрос действительно рассматривается, идут согласования, если возникнет необходимость, такой законопроект будет принят», — сказал Морозов.

По словам депутата, в настоящее время комитет ведёт работу с профессиональным сообществом — фармпроизводителями, оптовиками, аптеками, фармацевтическими ассоциациями и собирает информацию о степени их готовности к внедрению новых правил.

«В сложившейся ситуации ряд компаний может не успеть завершить эту работу к 1 июля», — признал парламентарий.

Проблемы возникли в том числе с наладкой оборудования и программного обеспечения, так как в страну не могли въехать иностранные технические специалисты, а сотрудники российских компаний не могли выехать за границу для прохождения обучения. Также имеют место задержки поставки самого оборудования для маркировки.