Мощнейшую за три года вспышку на Солнце зафиксировали астрономы

Вадим Карасев

В пятницу, 29 мая, орбитальная обсерватория SDO зафиксировала мощнейшую за последние три года вспышку на Солнце. Это означает завершение аномально долгого и спокойного периода солнечной «спячки», рассказал главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Ученый отметил, что начался новый солнечный цикл. Он определит физику звезды на ближайшие 11 лет. Именно таков период активности на Солнце.

Богачев рассказал, что почти три года Солнце находилось в невероятно долгой «спячке». То есть до сегодняшнего дня сильнейшая вспышка была зафиксирована в конце сентября 2017 года. Тогда была зафиксирована вспышка класса Х9.3. Это стало самым мощным событием в данной сфере за последние 15 лет.

Вспышка, которая была зафиксирована 29 мая, относится к классу М, то есть всего на одну ступень слабее вспышки класса Х. Специалист отметил, что для астрономов это стало полнейшей неожиданностью, так как столь мощным вспышкам обычно предшествуют более слабые (класса С), но в данном случае этого не произошло, пишет издание ТАСС.

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