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Москвичам назвали дату наступления климатического лета

Москвичам назвали дату наступления климатического летаФото: АГН «Москва»

К следующим выходным, 6 и 7 июня, в Москве наступит климатическое лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости в пятницу, 29 мая.

По его словам, в четверг, 4 июня, «столбики термометров будут штурмовать 20-градусные высоты, а к следующим выходным в условиях солнечной и теплой погоды наступит настоящее климатическое лето, в дневные часы плюс 20-25 и выше».

Вместе с тем в воскресенье, 31 марта, по словам синоптика, на Москву обрушатся ливни, жителей столицы ожидает похолодание до 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал об ухудшении погоды в первый день лета на территории европейской части страны. Прогнозируется до плюс 8-9 градусов из-за прихода арктического воздуха. Средняя температура будет в районе 12-15 градусов и продержится несколько дней. Самый резкий скачок произойдет в Якутии — с нынешних 26 градусов температура упадет до 11-16. Тепло сохранится только на Урале.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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