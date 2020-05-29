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Национальная академия наук: Украина прошла пик эпидемии коронавируса

Национальная академия наук: Украина прошла пик эпидемии коронавируса
В Украине пройден пик эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции заявил глава рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса, Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко.

"Мы называем пиком максимальное значение, его нельзя избежать. Если у нас нет пика, то мы имеем бесконечность роста. Если понимать пик как резкий рост, а затем падение, то конечно можно сказать, что мы его избежали, но мы не избежали максимума. У нас была фаза плато, она длилась около двух недель, и мы эту фазу плато преодолели. Это плато с точки зрения математики и было пиком. Пик мы прошли, он состоялся, по форме - это было плато", - объяснил член Национальной академии наук Украины.
По его словам, фаза плато длилась около двух недель мая.

"Примерно с 10 мая у нас отмечается стойкое снижение (заболеваемости коронавирусом, - ред.)", - уточнил Бровченко.

Он добавил, что сейчас отмечается ежесуточная тенденция, когда количество выздоровевших больше числа заболевших.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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