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Немецкий автогигант вложит средства в крупнейший рынок электромобилей

Немецкий автогигант вложит средства в крупнейший рынок электромобилейФото: Radovan Stoklasa / Reuters

Германская автомобилестроительная корпорация Volkswagen инвестирует в китайский рынок электромобилей, который признан крупнейшим в мире. Объем инвестиций составит свыше двух миллиардов евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Немецкий автогигант вложит средства сразу в два не связанных друг с другом проекта. Почти миллиард долларов он направит на покупку 50 процентов акций компании Anhui Jianghuai Automobile Group (JAC Motors), а также на увеличение своей доли в совместном с JAC предприятии с 50 до 75 процентов.

Остаток суммы пойдет на покупку 26 процентов акций компании Gotion High-Tech по производству аккумуляторов. Это позволит Volkswagen стать ее крупнейшим акционером и первым международным автопроизводителем, который напрямую инвестирует в китайского поставщика аккумуляторов. Обе сделки планируется закрыть до конца 2020 года, однако для этого потребуется согласие властей Китая.

По словам генерального директора Volkswagen Group China Стефана Волленштейна (Stephan Wollenstein), эти инвестиции укрепят позиции компании в Китае, чей рынок предлагает новые возможности для бизнеса. К 2025 году Volkswagen намерен поставить около 1,5 миллиона электромобилей.

В 2018 году корпорация заявила о своих планах стать самым успешным производителем электрокаров в мире. Совладелец Volkswagen Вольфганг Порше даже допустил возможность покупки американского производителя электромобилей Tesla.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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