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Никас Сафронов отреагировал на жалобы «бедствующих» звезд

Никас Сафронов отреагировал на жалобы «бедствующих» звездФото: @safronov_nikas

Художник Никас Сафронов отреагировал на жалобы «бедствующих» звезд. Об этом сообщает издание «Собеседник».

«Я читал в интернете, что некоторые звезды жалуются и спрашивают, как им теперь жить. Но здесь нужна точная формулировка вопроса: жить, как жили, или жить, чтобы выжить?» — пояснил Сафронов. По его словам, сейчас невозможно продолжать ездить на дорогих автомобилях и зарабатывать те же крупные суммы, что и раньше. При этом он добавил, что в настоящее время отечественных знаменитостей нельзя назвать бедными.

Художник считает, что хорошо зарабатывающий человек обязан откладывать средства. «Я уверен, что у большинства известных деятелей культуры была возможность отложить про запас на случай подобных коллизий. Я в свое время подстраховался и сейчас использую те ресурсы, которые раньше отложил», — отметил Сафронов.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что сейчас артисты вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». По его словам, в такой ситуации в настоящее время находятся и музыканты, и танцоры, и актеры, и артисты цирка. Позднее Пригожин пояснил, что имел в виду не популярных артистов, а обычные творческие коллективы.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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