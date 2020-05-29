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Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам

Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.

На днях после слов продюсера Иосифа Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют из-за отмены выступлений, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся конфликт. До этого о бедственном положении артистов рассказал шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.

# Россия
По материалам: ria.ru

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